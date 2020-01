Virgin Radio Classics : One More Time des Daft Punk est-il le titre électro le plus connu au monde ?

Le 13 novembre 2000, Daft Punk dévoilait le titre One More Time, extrait de son album Discovery. Deuxième opus du duo formé en 1993 par Guy-Manuel de Homem-Cristo et Thomas Bangalter, ce dernier se classera en têtes des charts du monde entier et marquera les débuts de l'ère Daft Punk telle qu'on la connaît aujourd'hui. Un univers unique porté par des sons électroniques fédérateurs et une esthétique ultra-travaillée. Notre édito Virgin Radio Classics est revenu sur le succès phénoménal de ce morceau totalement intemporel.

Classé 307e par la magazine Rolling Stone dans son classement des 500 meilleurs morceaux de tous les temps, One More Time demeure l'hymne dance par excellence. Il est là l'exploit des Daft Punk ! Réussir à rassembler le grand public autour d'un style musical, à priori, réservé à une certaine élite tout en voyant au-delà des modes et des tendances de l'époque. A partir de la sortie de ce titre et de l'album Discovery sur lequel figure le morceau, c'est eux qui seront repris partout. Ultime reconnaissance, le magazine Pitchfork expliquera que One More Time "distille 25 ans de pop et de house dans une titre enivrant de seulement 5 minutes et demi".

Ecrit et interprété par Romanthony (décédé en 2013), dont la voix sera auto-tunée et compressée, ce titre va devenir au fil des ans un inconditionnel des soirées. Utilisé à foison par les DJ du monde entier, il apparaît encore aujourd'hui comme une référence de l'electro. Quant aux deux rois de la French Touch, si ils sont désormais absents des scènes depuis plus de 10 ans, leur travail continue de fasciner les plus grands. De Pharell Williams à Kanye West en passant par The Weeknd, tous leurs projets sont des succès. Et même si les spéculations quant à leur retour vont bon train, rien n'a été confirmé. Il faudra donc se montrer patient...