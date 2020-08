Virgin Radio Classics : Les secrets du titre Madness, né d'une dispute entre Matt Bellamy et Kate Hudson !

En août 2012, soit il y a bientôt huit ans, Muse dévoilait le titre Madness. Très attendu par les fans du groupe, il apparaît comme l'un des premiers extraits de l'album The 2nd Law, sixième opus du célèbre groupe de rock britannique. Synonyme d'un véritable tournant pour le trio d'artistes, cette chanson calme, suave et aux sonorités électroniques n'est pas sans rappeler les signatures de Depeche Mode (pour lesquels nous avons récemment traité un Virgin Radio Classics) ou Prince. Un son bien loin du répertoire habituel de Muse mais qui va pourtant attirer la curiosité du grand public. "J'ai pensé que ce serait une bonne direction à prendre pour nous, parce que tout ce que nous faisons normalement est assez exagéré, théâtral et tout ça" expliquait ainsi Matt Bellamy lors d'une interview de l'époque.

En revanche, ce que le leader du groupe britannique ne dit pas, c'est que son histoire personnelle a fortement inspiré Madness. Et pour cause ! C'est une dispute avec sa petite-amie de l'époque, l'actrice Kate Hudson, qui a mené à la naissance de ce tube planétaire. "Vous avez une petite dispute avec votre petite-amie et elle vous laisse y réfléchir pour la journée. J'étais assis là, genre 'Qu'est-ce que je fais ? J'ai dû faire quelque chose, vous savez ? Je ne pouvais pas rester assis là à me plaindre toute la journée" racontait alors Matt Bellamy concernant sa péripétie amoureuse. Un mal pour un bien (surtout pour nous) puisque ce dernier s'est alors réfugié dans son studio afin d'y apaiser sa peine.

Dés sa sortie, Madness va se classer en tête des charts du monde entier. Propulsé par le succès du titre, l'album The 2nd Law s'écoulera au total à plus de deux millions d'exemplaires. Un véritable exploit dans une période où l'industrie du disque commence déjà à s’effriter. Devenu un classique du groupe mais aussi le cœur d'une polémique sur le changement de style de Muse, la chanson cumule près de 200 millions d'écoutes sur Spotify et presque autant de vues sur YouTube. Un choix indéniablement prolifique pour le groupe de rock britannique dont le dernier album Simulation Theory, est paru en 2018.