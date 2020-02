Virgin Radio Classics : Les secrets de Boulevard of Broken Dreams, hit incontestable de Green Day

Le titre Boulevard of Broken Dreams parle de l'éloignement et du fait que le rêve américain peut vous laisser tomber. Les espoirs du chanteur ont été anéantis, et il se retrouve très seul. Un thème pas vraiment simple à aborder mais qui aura le mérite de rassembler des millions de personnes autour de ce tube devenu culte. Nous sommes en 2004, Green Day est déjà un groupe connu et reconnu et s'apprête à dévoiler son septième album intitulé American Idiot. Et c'est le fameux titre qui est choisi pour être dévoilé comme l'un des prémices de ce nouvel opus. Un choix que les membres du célèbre groupe de rock ne regretteront pas...

Écrites par Billie Joe Armstrong, le leader de Green Day, et composées par l'intégralité de ses membres, les paroles de Boulevard of Broken Dreams se veulent sombres et mélancoliques. Classé parmi les 100 meilleurs singles de la décennie en 2009 par le magazine Rolling Stone, le titre remportera un Grammy Awards et un MTV Video Music Awards. Autant dire le Graal. Véritable succès commercial et critique, ce tube est aujourd'hui un incontournable du groupe de rock américain, qui ne peut plus y échapper lors de ses nombreux concerts.

Avec plus de 5 millions de copies vendues à travers le monde, Boulevard Of Broken Dreams est également inspiré d'une célèbre toile de Gottfried Helnwein. Sur cette dernière, qui a inspiré les membres de Green Day lors de la conception de la chanson, on aperçoit James Dean, Humphrey Bogart, Marilyn Monroe et Elvis Presley assis dans un restaurant ouvert toute la nuit. Un son mythique qui traite de la solitude sous toutes ses formes, et à quelle point elle peut s'avérer difficile.