Virgin Radio Classics : Le morceau Wonderwall, plus gros succès d'Oasis mais détesté par ses membres !

Nous sommes le 28 août 2009 dans les coulisses du célèbre festival Rock en Seine. A quelques minutes de monter sur scène, les membres du groupe Oasis entament une énorme dispute. Hors de question de se produire dans de telles conditions. Pire, il semblerait que cette brouille soit la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Conclusion ? Le groupe de rock alternatif met fin à sa collaboration. Ce sera la dernière fois que les deux frères Gallagher, à l'origine du groupe, seront ensemble lors d'un événement officiel. Depuis, ces derniers ont décidé d'entamer une carrière en solo. Toutefois, ils laissent derrière eux des tubes mythiques dont le célèbre Wonderwall.

Sorti en 1995, l'album (What's the Story) Morning Glory? deviendra incontestablement le plus gros succès de l'histoire d'Oasis. Et pour cause. Inspiré par un album de George Harrison, des Beatles, le morceau Wonderwall portera littéralement l'opus au sommet des charts du monde entier. Composé par Noel Gallagher, ce dernier laissera son frère Liam interprétait la majorité du titre. Sans savoir qu'il deviendrait leur plus grand tube... Encore aujourd'hui, les anciens membres d'Oasis ne peuvent pas effectuer un concert sans y interpréter la fameuse chanson. La rançon du succès...

Interrogé sur l'un de ses albums solo, Liam Gallagher en a profité pour donner son avis sur le plus gros tube du groupe : "Au moins, il n'y a pas Wonderwall là-dessus. Je ne supporte pas cette putain de chanson ! Chaque fois que je dois la chanter, j'ai envie de m'étouffer" a t-il déclaré avant d'ajouter "Le problème, c'est que c'était un grand, grand hit pour nous. Vous allez en Amérique et ils disent : 'Êtes-vous M. Wonderwall ?' Vous voulez leur casser la gueule". Des propos qui ont le mérite d'être clair mais qui ne sont pas vraiment au goût de leurs nombreux fans. Plutôt normal quand on sait que ce titre a rapporté des millions au groupe et qu'il continue de marquer leur légende dans le monde de la musique...