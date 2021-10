Virgin Radio Classics : La terrible rupture qui a inspiré Someone Like You de Adele

En seulement trois albums, Adele a réussi à se hisser parmi les chanteuses les plus talentueuses et les plus rentables de ces dernières années. Couronnée de succès, récompensée des plus grands prix du monde de la musique et riche à millions, la jeune femme désormais âgée de 33 ans serait sur le point de dévoiler son quatrième opus à la fin de l'année 2021. Elle vient d'ailleurs de publier un court extrait de son prochain titre Easy On Me, à paraître le 15 octobre prochain. Un projet très attendu par les fans de l'artiste britannique qui espèrent de nouveaux tubes aussi marquants que les précédents tels que Hello, Rolling in the Deep, Skyfall et, bien évidemment, Someone Like You.

Ecrite et composée par Dan Wilson et Adele lors d'une brève rencontre à Los Angeles en 2010, la chanson aborde le sujet assez commun de la rupture amoureuse. Le producteur précisera d'ailleurs quelques années plus tard dans une interview que la star est arrivée avec "des paroles et une mélodie pour la première moitié du couplet au moins". Sans compter le travail de la jeune femme en amont, la chanson sera prête en seulement deux jours. "Elle m'a dit qu'elle voulait écrire une chanson sur son cœur brisé… c'est ainsi qu'elle l'a formulé. Elle m'a parlé un peu du type qui avait rompu avec elle, et je pense qu'une partie de ma contribution a été de l'aider à garder la chanson simple et directe, très personnelle." ajoute Wilson à propos de son travail sur ce tube avant de conclure en affirmant : "Mon principal souvenir est que j'ai eu l'impression que tout se déroulait très facilement et honnêtement".

Devenue l'une des chansons d'amour les plus émouvantes de ces dernières décennies, Someone Like You aborde le point de vue d'une femme qui se présente à l'improviste devant la porte de son ex-fiancé, pour être confrontée au fait qu'il est passé à autre chose, a une nouvelle vie, avec une nouvelle femme. Une épreuve difficile pour elle puisqu'elle n'a jamais réellement lâchée prise. Le refrain est ironique. En effet, Adele chante qu'elle va trouver quelqu'un d'autre, mais ce qui est étrange et obsessionnel, c'est qu'elle veut trouver quelqu'un comme lui. Elle espère ne jamais avoir à revivre une histoire aussi triste, mais on se doute malgré tout qu'il en sera ainsi.

Interprétée par la chanteuse lors des Brit Awards 2011 (voir vidéo ci-dessus), Someone Like You va immédiatement se classer en tête des charts britanniques. S'il est un véritable succès critique et commercial dans le pays natal de l'artiste, il l'est également à l'international, où il se classe dans le Top 10 de quasiment tous les pays. Ecoulé à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde, il demeure à ce jour le plus gros succès de la jeune femme. Une belle manière pour cette dernière de transformer sa tristesse en quelque chose de positif. Alors qu'un nouvel album devrait bientôt être dévoilé, nombreux sont ceux qui fustigent déjà sur le fait qu'Adele pourrait écrire sur sa rupture avec le père de son fils. Un coup dur qu'elle semble désormais avoir surmonté mais qui pourrait bien faire de son quatrième opus le meilleur de toute sa carrière.

