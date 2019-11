Virgin Radio Classics : L'histoire qui se cache derrière I Kissed A Girl de Katy Perry

Avant qu'elle ne devienne la star que l'on connaît aujourd'hui, Katy Perry a eu beaucoup de mal à percer dans le milieu de la musique. Issue d'une famille très croyante, la jeune femme va échouer à plusieurs reprises son entrée dans cette industrie très convoitée. Totalement fauchée, à bout de nerf et démotivée par des années de débrouille, la californienne va finalement parvenir à attirer l'attention d'un grand nom du label Columbia : Angela Cob-Baehler. En charge de la publicité, cette femme va la présenter à Jason Flom, chez Capitol Records, qui, après des semaines de tergiversions, va finir par signer Katy Perry.

C'est le début de la gloire pour cette fille d'un pasteur évangéliste. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Son premier single, Ur So Gay, ne rencontre pas le succès escompté. Qu'à cela ne tienne, Jason Flom demande à son artiste d'écrire de nouveaux titres. Il en est persuadé, son poulain à du potentiel. Et il ne se trompe pas puisque Katy Perry revient avec le titre I Kissed A Girl. Une histoire folle qu'elle aurait vécu lors d'une soirée en boîte de nuit des années auparavant.

Ultime chance pour la jeune femme de 24 ans, son single sort finalement en avril 2008. Second single de l'album One of the Boys, la chanson s'immisce rapidement en tête des charts du monde entier. Aux Etats-Unis, en Europe et jusqu'en Australie, l'histoire de cette jeune fille inonde les radios aux quatre coins du globe. Ses parents sont outrés mais qu'importe. Grâce au tube I Kissed A Girl, Katy Perry est devenue une star. Un succès qui l'emmènera loin et qui lui permettra d'engranger une carrière fructueuse telle qu'on la connait aujourd'hui.