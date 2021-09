Virgin Radio Classics : L'histoire émouvante derrière le titre How to Save a Life de The Fray

En 2002, à Denver dans le Colorado, Isaac Slade (voix et piano) et Joe King (guitare et voix) se lancent dans la formation d'un groupe nommé The Fray. Ils seront plus tard rejoints par Ben Wysocki à la batterie et Dave Welsh à la guitare. Porté par le soutien de la population locale ainsi que quelques professionnels, le groupe va rapidement être repéré par une importante maison de disques. Ce sera Epic Records qui les signera. S'en suit, en 2005, la sortie de leur premier album How To Save A Life que certains situent entre le rock traditionnel et le rock alternatif. Malgré des débuts plutôt timides, le titre Over My Head (Cable Car) fait tout de même une entrée remarquée dans le Billboard Hot 100. Mais ce n'est qu'en 2006, lorsque le titre How To Save A Life est utilisé dans un épisode de la série Grey's Anatomy, que les choses vont réellement s'accélérer pour le groupe américain. Propulsé par le programme aux millions de téléspectateurs, le morceau va aussitôt se hisser en tête des charts du monde entier. Mieux, il deviendra le septième single à rester le plus longtemps au Billboard Hot 100 avec 58 semaines consécutives. Une belle récompense pour cette chanson qui n'avait, aux premiers abords, rien d'un tube en puissance…

Interrogé par USA Today, un quotidien national aux Etats-Unis, Isaac Slade racontera que l'histoire de cette chanson lui a été inspirée par son expérience en tant qu'employé dans un camp pour adolescents en difficultés. "Un des jeunes avec qui je travaillais était un musicien. J'étais là, un banlieusard privilégié, et lui, à 17 ans, avait tous ces problèmes. Et personne ne pouvait écrire un manuel sur la façon de le sauver." précise celui qui se penchera sur le titre How To Save A Life après avoir passé une semaine dans ce centre appelé Shelterwood. Une histoire tragique qui se finira finalement plutôt bien pour le jeune garçon puisqu'il parviendra à vaincre ses addictions et à surmonter cette période difficile. C'est d'ailleurs le leader de The Fray en personne qui confirmera ses propos en 2007 ainsi que le fait qu'il sont toujours en contact. Si ce scénario est plutôt optimiste, l'artiste ajoute que cela n'a pas toujours été le cas et que plusieurs drames entourent l'histoire de cette chanson. "Un jeune est mort dans un accident de voiture, et je suppose que c'était la dernière chanson qu'il avait téléchargée de son ordinateur. Ils l'ont jouée à son enterrement, et certains de ses amis se sont fait tatouer 'Save A Life' sur le bras. Les mails ont été écrasants." raconte t-il.

Alors que le titre How To Save A Life demeure, à ce jour, le tube le plus populaire de The Fray, les trois albums qui suivront seront, eux-aussi, plutôt bien reçus par le public et la critique. Devenus totalement indissociable de cet hymne mélancolique qui explique en chanson comment il est nécessaire de communiquer, d'expliquer ce qui ne va pas, de ne pas se braquer face à une personne qui vit une période difficile, les membres du groupe de rock continuent de surfer sur le succès de ce titre. Alors qu'ils célébraient les 15 ans de leur premier opus l'année dernière, Isaac, Joe, Ben et Dave sont toujours actifs et se produisent en concert de temps à autre.