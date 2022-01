Virgin Radio Classics : L'histoire de I'll Be There for You, le célèbre générique signé The Rembrandts

Les séries sont partout ! Que vous soyez abonné à Netflix, accro à Amazon Prime ou un adepte de Apple TV, il y en a pour tous les goûts. Probablement même un peu trop selon certains. Mais avant que les plateformes de vidéos à la demande ne nous inondent de ces programmes, c'est à la télévision que l'on pouvait se délecter de nos séries préférées. Elles étaient alors en beaucoup plus petit nombre. Dévoilé pour la première fois en 1994 sur NBC, Friends est probablement l'un des shows les plus diffusés à travers le monde. Devenu culte grâce à ses innombrables rediffusions depuis son arrêt en 2004, le programme fait incontestablement partie des séries préférées de millions de personnes aux quatre coins du globe. Outre ses six personnages principaux devenus des stars incontestables et certains de ses épisodes désormais cultes, c'est aussi la musique de son générique, I'll Be There For You, de The Rembrandts, qui a fait de la série ce qu'elle est aujourd'hui. Notre rubrique Virgin Radio Classics a décidé de se pencher sur l'histoire fascinante de ce morceau. Mais avant, retour une vingtaine d'années en arrière avec le vidéo clip, totalement déjanté, du titre !

Point important, c'est pour le lancement de la série que le morceau a été créé et non l'inverse ! Il a même été co-écrit par les producteurs de Friends, David Crane et Marta Kauffman, ainsi que par le mari de Marta Kauffman, le compositeur Michael Skloff, mais aussi Allee Willis, Phil Sōlem et Danny Wilde, tous deux du groupe The Rembrandts. Si I'll Be There For You fera l'objet d'un single que l'on retrouvera dans le troisième album studio du groupe intitulé LP, c'est dans sa version écourtée pour Friends que la chanson se fera connaître dans le monde entier. Un générique devenu l'un des morceaux les plus célèbres de la pop culture avec plus de 158 millions de streams sur Spotify et dont le clip, tourné avec les six acteurs de la série, cumule aujourd'hui plus de 15 millions de vues.

Absolument indissociable de Friends, le morceau I'll Be There For You propose des paroles qui synthétisent parfaitement les propos de la série à savoir les tribulations de jeunes adultes cherchant leur place dans la société. Mais tout cela avec le soutien de leurs amis, bien évidemment. "Je serai là pour toi (Quand la pluie commence à tomber) / Je serai là pour toi (Comme si j'avais déjà été là) / Je serai là pour toi (Parce que t'es là pour moi aussi)" interprètent ainsi les deux artistes de The Rembrandts sur un rythme entrainant et joyeux. Un tube qui s'est avéré plus qu'efficace pour les créateurs du show et qui, à la manière de My Heart Will Go On pour Titanic, a probablement poussé un peu plus la série vers le succès. En tout cas, de notre côté, on ne se lasse pas de l'écouter !