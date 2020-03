Virgin Radio Classics : L'histoire cachée de Purple Rain, le plus grand hit de Prince

"Prince était très excité" raconte Bobby Z, un musicien proche du chanteur, lorsque ce dernier s'apprêtait à dévoiler Purple Rain. "Il disait : Nous allons écrire l’histoire. Et c’était ce qu’il nous poussait à faire". Véritable avant-gardiste et génie de la musique, Prince demeure encore aujourd'hui l'un des artistes les plus talentueux et célèbres du 21e siècle. Des qualités dont il se savait doté mais qui ne l'empêcheront pas d'atteindre les sommets. Malgré un nombre incalculable de titres composés, c'est son tube Purple Rain qui restera à jamais gravé dans les mémoires comme le morceau iconique de cet artiste si particulier. Élu 144e parmi les 500 plus grandes chansons de tous les temps par le magazine Rolling Stone, le tube devait pourtant être un duo country avec la chanteuse Stevie Nicks.

Interrogée plus tard à propos de sa collaboration avec Prince, Stevie Nicks expliquera que le chanteur lui envoya une maquette de 10 minutes sur laquelle elle était censée écrire les paroles. Totalement dépassée, l'artiste country ne pourra jamais allée jusqu'au bout : "Je l'ai écouté et j'ai juste eu peur. Je l'ai rappelé et j'ai dit: 'Je ne peux pas le faire. J'aimerais pouvoir. C'est trop pour moi'". Désemparé mais sûr de lui, l'interprète de Kiss va soumettre son projet aux membres de The Revolution, son groupe de l'époque. "Il était enthousiaste à l'idée de l'entendre s'exprimer différemment. Cela l'a fait sortir de ce sentiment country" affirmera plus tard Lisa Coleman, pianiste du groupe. "Ensuite, nous avons tous commencé à jouer et à prendre la chose plus au sérieux. Nous l'avons joué pendant six heures d'affilée et à la fin de cette journée, nous l'avions presque entièrement écrite et arrangée." conclut-elle à propose de la fameuse chanson.

Dévoilé en septembre 1984, le titre Purple Rain se hissera aisément en tête des charts du monde entier. Il suivra la carrière toute entière de Prince et participera incontestablement à sa légende. Décédé en 2016, le chanteur aux centaines de millions de disques vendus se produira en live jusqu'à la fin. Pour preuve, une semaine avant sa mort, il fera un concert à Atlanta, aux États-Unis, qu'il clôturera avec le titre Purple Rain, bien entendu.