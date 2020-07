Virgin Radio Classics : L'anecdote folle derrière le titre My Heart Will Go On de Céline Dion

Nous sommes en 1997 lorsque James Cameron s'apprête à dévoiler son nouveau long-métrage. Centré sur l'histoire tragique du naufrage d'un paquebot au début du XXe siècle, le projet fait énormément parler de lui pour son budget pharaonique. A l'époque, Céline Dion est déjà une star internationale grâce à des albums comme The Colour of My Love, Falling into You ou D'eux. Pourtant, c'est bel et bien le titre My Heart Will Go On, récompensé aux Oscars et aux Grammy Awards, qui l'a propulsera aux yeux du monde entier comme l'une des chanteuses les plus célèbres et talentueuses de l'ère moderne. Retour sur l'histoire folle de ce tube qui n'aurait, à priori, jamais dû voir le jour.

Lorsque René Angélil, époux et agent historique de la diva québécoise, propose le titre à sa protégée, cette dernière n'est pas emballée du tout. Il faut dire que lorsque James Horner, le compositeur, lui présente son morceau, la voix peu engageante de l'artiste ne convainc pas vraiment Céline Dion. Mais qu'importe, René en est persuadé, cette bande-originale a quelque chose d'exceptionnelle. Il faut la faire coûte que coûte. "Quand je l'ai enregistrée, je ne pensais pas à un film ; je ne pensais pas à la radio. J'ai pensé : 'Chante la chanson, puis sors de là !'" confiait récemment la chanteuse au magazine Billboard. Peu préparée mais armée de sa voix légendaire, l'interprète de Pour que tu m'aimes encore enregistrera le titre une seule et unique fois afin de l'envoyer à James Cameron qui n'est pas très enthousiaste non plus à l'idée de terminer son film sur un tube pop.

Réputé difficile, le réalisateur tombe tout de suite sous le charme de My Heart Will Go On. C'est décidé, la chanson sera l'hymne de ce film attendu dans le monde entier. Aussitôt dévoilé au grand public, le long-métrage battra tous les records au box-office. Deux milliards de dollars de recettes et onze Oscars plus tard, le film s'inscrira comme l'un plus grands chefs-d’œuvres du septième art. Une incontestable réussite que certains associeront au titre interprété par Céline Dion qui deviendra, lui-aussi, l'un des disques les plus vendus au monde. Encore aujourd'hui, il demeure impossible pour la diva canadienne de faire un concert sans interpréter son plus grand tube. Associé à jamais à cette chanson d'amour, la petite fille originaire de Charlemagne admettra plus tard que c'est uniquement à son mari et imprésario qu'elle devra ce tournant dans sa carrière.