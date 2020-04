Virgin Radio Classics : I Gotta Feeling, le hit qui a propulsé les Black Eyed Peas et David Guetta au sommet !

C'est l'histoire d'un groupe de pop américain très célèbre et d'un Dj français qui vont rentrer dans l'histoire de la musique grâce à un son novateur et un hymne festif resté gravé dans les mémoires. Le 3 juin 2009, les Black Eyed Peas dévoile leur nouvel album The END, inclut le titre I Gotta Feeling, co-écrit et co-produit par David Guetta. En quelques semaines, ce titre va se hisser en tête des charts du monde entier et résonner dans les boîtes de nuit des quatre coins du globe. Devenu le titre le plus téléchargé sur iTunes, la chanson fera partie de ces titres qui lanceront l'ère du numérique. Élue récemment comme l'un des morceaux les plus écoutés de la décennies 2010, elle demeure encore aujourd'hui un incontournable de la musique électro.

Pourtant, rien ne prédestinait I Gotta Feeling ou même l'album The END a connaître un tel succès. Peu répandue à cette époque aux États-Unis, la musique électro va réellement s'ouvrir au grand public avec ce titre incontournable. Interrogé sur l'histoire de ce morceau, David Guetta raconte : "Will, à l'époque, embrassait la musique électronique d'Europe. D'autres artistes nous ont pris des sons et les ont un peu incorporés. Mais ce que je respecte beaucoup chez lui et dans le groupe, c'est qu'il s'est totalement immergé dans la culture. Il m'a appelé et m'a dit : 'OK, j'adore ce son et je veux l'expérimenter un peu'. Je lui ai donc envoyé quelques maquettes, et il en a sélectionné quelques-unes. Ensuite, je suis allé à Los Angeles et nous avons travaillé ensemble. Quand la chanson a commencé à prendre forme, j'ai eu un sentiment de folie et j'ai crié : 'C'est énorme, c'est un monstre, c'est fou'".

Avec plus de 15 millions de copies écoulées, I Gotta Feeling signe le plus gros succès de la carrière des Black Eyed Peas. Il leur vaudra même le Grammy Award de la Meilleure prestation vocale pop d'un duo ou groupe. Ce n'est pas tout. Invités sur le plateau de la plus grande présentatrice américaine, Oprah Winfrey, les quatre artistes vont organiser sur leur titre la plus grande flashmob de l'histoire. Une vidéo visionnée plusieurs millions de fois sur YouTube et qui demeure, encore aujourd'hui, une référence en la matière. Quant à David Guetta, il deviendra le Dj le plus célèbre de la planète et ne cessera d'enchaîner les collaborations prestigieuses avec des artistes comme Rihanna, Sia ou encore Kid Cudi.