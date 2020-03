Virgin Radio Classics : Enjoy The Silence de Depeche Mode était à l'origine une ballade !

Originaire du petit comté de Basildon en Angleterre, Martin L. Gore, Dave Gahan et Andrew Fletcher vont lancer leur groupe en 1979. Motivé et paré d'un nom atypique (ils se sont inspirés d'un magazine français), Depeche Mode va rapidement être repéré puis signé par un important label en 1981. Une opportunité en or qui les emmènera tout droit vers le succès avec le titre Just Can't Get Enough qui se hissera en tête des charts du monde entier dès le mois de septembre de la même année. Désormais parfaitement intégré et plus que populaire sur la scène internationale, le groupe de new wave britannique va enchaîner les succès...

À l'aube des années 90, Depeche Mode se prépare à sortir Violator, son septième album. Déjà forts de plusieurs succès, les membres du groupe travaillent ensemble sur leurs nouveaux titres. C'est de cette manière qu'ils vont alors découvrir et transformer le morceau Enjoy The Silence. Une histoire racontée par Dave Gahan lui-même lors d'une ancienne interview : "C'est drôle, quand Martin a fait sa première démo pour Silence, c'était une sorte de demi chanson. Juste un piano et ces quelques couplets très lents. Alan et Flood, qui produisaient l'album, ont eu l'idée d'y mettre un rythme. Ils ont dit : 'Sortez du studio et revenez dans deux jours'. Quand nous sommes revenus, Flood a dit à Martin : 'J'ai besoin que tu trouves une ligne de guitare', alors Martin a commencé à jouer ce riff, et c'est tout. Puis il a dit 'Dave, va chanter', et je l'ai fait. Nous l'avons littéralement enregistré en quelques jours. Puis nous avons commencé à jouer avec la chanson, en essayant de la rendre plus que ce qu'elle était, et elle n'a jamais eu besoin de plus. Nous l'avons sortie comme ça, et je pense que nous savions entre nous qu'elle avait quelque chose de très spécial, mais nous n'avions aucune idée de l'énorme succès qu'elle allait connaître".

Classée au 15ème rang des meilleurs titres des années 90 par Pitchfork, Enjoy The Silence n'aura aucun mal à se frayer un chemin dans les charts du monde entier. Lauréat du Brit Awards pour Meilleur Single Britannique de l'Année, ce morceau ne quittera plus jamais la vie des membres de Depeche Mode. Malgré des hauts et des bas dans leur carrière et leur vie personnelle, les artistes continuent d'interpréter ce tube planétaire qui s'ajoute à leurs 100 millions de disques vendus et qui leur a notamment permis de rejoindre, en 2020, le fameux Rock and Roll Hall of Fame.