Virgin Radio Classics : En 2010, Pink soulevait le monde avec Raise Your Glass

2010. Il y a onze ans, Kanye West était au sommet avec Power, Aloe Blacc clamait son besoin de dollar, Angus et Julia Stone planaient avec leur Big Jet Plane et enfin, Rihanna rencontrait Eminem sur Love The Way You Lie. Bref, l'année 2010 fut un grand cru pour la musique. Et justement, cette année-là, Pink ambiançait la scène pop rock avec son cultissime Raise Your Glass. Plus d'une décennie après sa sortie, retour sur un morceau taillé pour faire danser mais, pas que.

A l'époque, Raise Your Glass est chargé de défendre le best- of Greatest Hits...So Far!!! : avec "F---in Perfect", ce sont d'ailleurs les deux inédits qui complètent un opus déjà chargé de hits : Sober, So What, get The Party Started... l'on ne compte plus les tubes signés Pink. Il faut dire que depuis 2000, l'artiste a su se faire une place de choix sur la scène internationale à coup de morceaux rock calibrés et de paroles incisives : "J'étais sur la route depuis deux ans et je n'avais rien écrit et je voulais écrire une chanson sur les outsiders", expliquera t-elle en évoquant Raise Your Glass à la radio britannique. "Au lieu de devenir une cover girl, une fille populaire qui cumule les premières places, j'ai simplement pris la route et battu le pavé - et je suis devenue une artiste en tournée", a-t-elle déclaré. "Vous n'avez pas besoin d'être populaire quand vous êtes un artiste de tournée, vous devez juste être bon, et cette chanson est juste une célébration, une façon de dire merci."

Loin de se reposer sur ses lauriers et de rentrer dans les cases gentiment dessinées par l'industrie, Pink préfère délaisser les couvertures de magazines pour mieux arpenter les scènes - pari réussi pour la chanteuse.

D'ailleurs, pour la petite histoire, "lever son verre" (Raise your glass en anglais) en direction de quelqu'un ou de quelque chose avant de boire, est une forme discrète de toast, un rituel traditionnel au cours duquel un verre est pris en signe d'honneur ou de bonne volonté. Vous ne le savez peut-être pas mais la proposition d'un toast remonte aux rituels religieux pratiqués par les Grecs de l'Antiquité, qui, lors des repas cérémoniels, versaient des boissons à la fois pour leurs dieux et pour les morts. Un récipient de vin était alors levé en direction d'un membre de l'assistance et les mots "À toi" étaient prononcés. Le récipient était ensuite remis à la personne à qui l'on avait porté un toast pour qu'elle boive. Avec Raise Your Glass, Pink célèbre tous ceux qui inévitablement, ne rentrent pas dans les cases et qui refusent les étiquettes - un peu comme elle, finalement.

Pink va encore plus loin en imaginant un clip au beau milieu d'un mariage gay, s'inspirant directement de sa vie privée : "J'ai organisé le mariage de mon meilleur ami dans mon jardin - [elle] est gay et elle a épousé sa femme, et c'était absolument magnifique", expliquera t-elle plus tard. "À la fin du mariage, sa mère a dit : "Pourquoi cela ne peut-il pas être légal ?" et a commencé à pleurer. C'était juste la chose la plus déchirante que j'ai jamais vue, et c'est pourquoi je le fais dans ma vidéo".

Plus de dix ans après sa sortie, Raise Your Glass est toujours un hymne. Et en ce 8 septembre, c'est à Pink que nous levons nos verres !