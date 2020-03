Virgin Radio Classics : Cette terrible rupture amoureuse qui a poussé Adele à écrire Rolling in the Deep !

En seulement trois albums, Adele aura réussi à se hisser parmi les chanteuses les plus talentueuses et les plus rentables de ces dernières années. Couronnée de succès, récompensée des plus grands prix du monde de la musique et riche à millions, la jeune femme serait désormais sur le point de dévoiler son quatrième opus à la fin de l'année 2020. Un album très attendu par les fans de l'artiste britannique qui espèrent de nouveaux tubes aussi réussis que les précédents tels que Hello, Someone Like You ou, bien évidemment, Rolling in the Deep.

Concernant ce titre, il aurait été écrit comme un baiser d'adieu à son ex-petit ami. En effet, lors d'un entretien avec le magazine Spin en 2011, Adele a rappelé que la chanson lui disait : "Fous le camp de chez moi plutôt que de te supplier de revenir". Le caractère provocateur de la chanson a été amplifié, précise la chanteuse au magazine Rolling Stone, par le producteur Paul Epworth, qui a co-écrit trois chansons de l'album 21 et qui a également produit le thème de James Bond Skyfall. S'adressant au Calgary Sun, Adele a déclaré ce qu'elle avait dit à Epworth après avoir eu une violente dispute avec son ex-petit ami : "Le matin où j'ai commencé ma première session avec Paul Epworth, la veille de ma rupture avec mon petit ami, dont parle l'album, j'étais tellement bouleversée, j'étais tellement en colère, j'ai dit à Paul : 'Oh Paul, écrivons une ballade. C'est tout ce que je fais'. Et il m'a dit : 'Absolument pas ! Je veux écrire un air féroce'".

Insistant auprès de son producteur, la chanteuse à succès finit par le convaincre d'écrire une ballade. C'est de cette manière que le morceau Rolling in the Deep va voir le jour. En tête des charts dans de nombreux pays à travers le monde, le titre deviendra probablement l'un des plus gros hits d'Adele. Il sera son premier numéro 1 aux Etats-Unis et lui permettra de remporter le Grammy Awards du Titre de l'Année. Quant à l'identité de l'homme qui lui a brisé le coeur, Adele ne la dévoilera jamais...