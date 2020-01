Virgin Radio Classics : Ce qui se cache derrière Nothing Else Matters, la première ballade de Metallica

Leur formation date de 1981 ! Pourtant, ce n'est que onze ans plus tard, en 1992, que Metallica signera l'un de ses plus gros tubes. Parmi les pionniers du trash metal, le groupe originaire de Californie demeure encore aujourd'hui une référence dans l'univers de la musique. Et c'est en partie dû au succès de leur album éponyme, écrit par James Hetfield et Lars Ulrich, que le titre Nothing Else Matters s'est hissé au sommet des charts du monde entier. Un titre aux antipodes du style originel du quatuor qui sera plus tard référencé comme la "première ballade" du groupe.

Nothing Else Matters est une ballade sur l'honnêteté et l'expression de ses sentiments. Dans une interview accordée en 2012 au média Village Voice, James Hetfield parlait du message du titre, de sa signification et de la manière dont il a vu le jour : "C'était une chanson pour moi dans ma chambre lorsque j'étais en tournée et que j'étais déprimé d'être loin de chez moi. C'est assez étonnant car c'est un véritable témoignage d'honnêteté et d'exposition de son vrai soi, de prendre le risque que quelqu'un va, soit marcher sur votre cœur avec des piques, soit mettre son cœur juste à côté du vôtre, et on ne sait jamais avant d'avoir essayé. Cela a renforcé, je pense, le fait que nous faisions la bonne chose, en écrivant avec notre cœur ce que nous ressentions, et vous ne pouvez pas vous tromper de cette façon."

Inquiets à l'idée de dévoiler au grand public une chanson éloignée de leur univers habituel, les membres de Metallica finiront tout de même par placer le morceau dans leur cinquième album éponyme. Un succès immédiat qui figure, encore aujourd'hui, parmi les plus grosses ventes de l'histoire (23e position) avec 30 millions d'exemplaires écoulés. Devenue une valeur sûre de leur longue et fructueuse carrière, la vidéo du clip cumule également plus de 696 millions de vues. Un chiffre impressionnant pour une vidéo des années 90 qui pourrait faire d'elle l'une des rares à dépasser le milliard de vues (à l'image de Nirvana ou Guns N' Roses).