Virgin Radio Classics : California Gurls, de Katy Perry, est une ode à la côte ouest des États-Unis

Lorsqu'elle explose grâce à son tube I Kissed A Girl en 2008, Katy Perry n'en est pas à son coup d'essai. En effet, quelques années plus tôt, c'est avec l'album Katy Hudson, inspiré de son vrai nom, qu'elle tente de faire entendre sa voix puissante et originale. Si cet opus est un échec retentissant, ce ne sera pas le cas de One Of The Boys, dévoilé en 2010 et écoulé à plus de 7 millions d'exemplaires à travers le monde. Avec ce deuxième disque, la jeune californienne de 24 ans connaît un succès fulgurant. Aussitôt engagée dans sa nouvelle vie de star de la pop, la chanteuse décide de travailler sur un nouvel opus. Pour le premier single, c'est tout naturellement aux côtés de Lukasz Gottwald et Max Martin (à l'origine de son premier succès) qu'elle décide de travailler. A ces trois-là s'ajouteront Bonnie McKee ainsi que Snoop Dogg, qui écrira ses propres versets. Le morceau California Gurls est né.

"Les californiennes parlent de toutes ces choses emblématiques que vous avez vues sur les cartes postales et à la télévision. Et je voulais rendre un hommage aux Beach Boys." confiera Katy Perry lors de la sortie de son titre. Attendue au tournant par ses fans, la chanteuse dévoile California Gurls en mai 2010. Très rapidement, le morceau se hisse en tête des classements du monde entier. Inspirée par le succès de Empire State of Mind, de Jay-Z et Alicia Keys, qui rend hommage à New York, Katy Perry admettra plus tard que son titre a été imaginé comme une sorte de réponse au duo. Après tout, pourquoi ne pas faire une chanson qui rendrait hommage à la côte ouest des États-Unis ? C'est donc tout naturellement que l'artiste originaire de Santa Barbara va parler "des potes, des palmiers qui se balancent et du soleil toute l'année". Pour appuyer davantage le côté west coast, la star fait appel à Snoop Dogg, le rappeur californien par excellence. Une recette parfaitement dosée puisque l'hymne s'installera plus de 27 semaines dans le Billboard Hot 100.

Récemment interrogée par Zane Lowe pour Apple Music, la chanteuse Halsey précisait que "Si vous essayez de faire un album pop parfait, vous essayez juste de refaire Teenage Dream". Des paroles qui ont le mérite d'être claires. Il faut dire qu'en une décennie, l'album de Katy Perry n'a pas pris une ride. Porté par le succès de California Gurls, Firework, Last Friday Night ou encore Teenage Dream, le disque demeure encore aujourd'hui le plus gros succès commercial de la chanteuse avec plus de 12 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Cette dernière n'hésitera d'ailleurs pas à interpréter plusieurs titres du disque lors de sa prestation à la mi-temps du Super Bowl en 2016. Un rendez-vous regardé par des centaines de millions de personnes à travers le monde mais surtout une véritable consécration pour Katy Perry qui, seulement huit ans après son premier succès, était choisie pour honorer ce concert mythique.