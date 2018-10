Lost Frequencies : Like I Love You, votre son #VirginFriday !

Le DJ et producteur belge, Lost Frequencies s'associe à The NGHBRS pour son nouveau morceau Like I Love You. Une alliance de compétition pour un son calibré et catchy. Le titre est entêtant et met -on doit avouer, de bonne humeur. Lost Frequencies nous invite dans son quotidien et se dévoile en personnalité complètement déjantée dans le clip qui accompagne le morceau. Like I Love You rythmera votre journée et vous donnera le sourire ! Avec plus 5 millions de vues, ça en fait des gens heureux, dit donc...

L'exclusivité est là, l'exclusivité est belle... et c'est votre son #VirginFriday que vous pourrez écouter tout au long de la journée sur Virgin Radio ! Allez, turn on the radio et en avant la musique !