Kimotion en interview avec Virgin Radio (Vidéo) 

Kimotion fait partie des coups de cœur de Virgin Radio depuis la rentrée. Le duo, composé des frères Andy et Charlie, nous ont conquis avec leur puissant Once We Can Fly feat Carly Gibert. On a donc eu envie d'en apprendre plus sur eux, et de vous aider à mieux les connaître. On a donc reçu les DJs et leur chanteuse pour une courte session de question/réponse ultra efficace qui permet d'en savoir plus sur leur univers et sur le clip de cette petite bombe d'EDM. Trêve de bavardages, on laisse la place aux images et aux mots de Kimotion.