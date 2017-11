Kyo : Rendez-vous à 17H dans la GuestRoom Virgin Radio !

Kyo est de retour le 8 décembre avec un nouvel album, Dans La Peau. Vous connaissez déjà Plan A , extrait de ce 5ème album, et le groupe mythique a décidé de passer un petit tour dans notre GuestRoom Virgin Radio ! L’occasion de les voir en détente, Ben, Flo, Nico et Fab, en mode interview et thèmes. On se retrouve ce soir à 17H sur la page Virgin Radio Officiel pour un Facebook Live !

Foncez découvrir notre petite review de Plan A, que l’on a adoré ! On se retrouve dès 17H sur la page Facebook Virgin Radio Officiel vous pourrez poser vos questions ! Et retrouvez notre interview de Kyo en attendant !