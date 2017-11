Virgin Phonic : Gagnez vos places et séjours pour assister à l'émission spéciale du 24/11

Le vendredi 24 novembre, l'équipe de Virgin Tonic dévoilera une émission spéciale intitulée #VirginPhonic. Cette émission sera enregistrée en direct du studio espace en compagnie d'un orchestre symphonique. L'occasion pour Camille Combal de faire péter le costard dès 7h du matin ! L'orchestre symphonique reprendra les jingles et génériques de l’émission, et l'équipe vous prépare également des jeux pour l'occasion dont un blind test. Des invités surprises feront aussi leur apparition... L'émission sera tournée en public ce qui signifie que l'on vous fait gagner vos places pour assister à ce moment d'exception. Ce sont dix séjours pour deux personnes qui seront à gagner, et attention on ne se moque pas de vous, le package contiendra des places pour assister à l'émission Virgin Phonic, une nuit à l'hôtel et dîner croisière en bateau mouche ! Pour vous inscrire, soyez attentifs au signal et contactez le 3916 (50cts/minute), bonne chance à tous !