Virgin Friday : Put Your Records On ft. Mia Fray, notre coup de coeur de la semaine

Les découvertes musicales, chez Virgin Radio on adore, et tous les vendredi on vous fait découvrir notre dernier coup de coeur ! Après le remix de Gigamesh du titre Dreams de Fleetwood Mac qui était le Virgin Friday de la semaine dernière, place à Put Your Records On ft. Mia Wray. Cette petite pépite tropical house sent bien l’été et est signée ASLOVE, un producteur originaire de l’Est de la France. L’artiste se fait connaître en 2015 grâce à son remix deep house de Cupids Chokehold de Gym Class Heroes qui le fait repérer par de nombreux blogs internationaux. Après plusieurs autres reprises dont Feel Good de Gorillaz ou encore Miss You des Stones, il tombe sous le charme du titre Put Your Records On de Corinne Bailey Rae reprise par Mia Wray, le retravaille, et en fait ce remix groovy, estival et efficace. C’est donc tout naturellement qu’il est notre #VirginFriday de la semaine !

Si vous aimez le titre Put Your Records On ft. Mia Wray d’As Love, on a une bonne nouvelle pour vous, il sera en écoute TOUTE LA JOURNÉE à l’antenne de Virgin Radio à l’occasion du Virgin Friday. Ce nouveau rendez-vous musical 100% découverte vous propose les derniers coups de coeurs dénichés par votre radio préférée !