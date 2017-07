Virgin Friday : Private Dancer, le nouveau single explosif de Julian Perretta et Feder en écoute toute la journée

Les Virgin Friday passent et ne se ressemblent pas ! Si la semaine dernière la chanteuse finlandaise ALMA et son titre Chasing Highs étaient à l’honneur, place à une nouveauté de choix pour ce nouveau rendez-vous, Julian Perretta et Feder en featuring sur Private Dancer ! Ces deux artistes bien connus de Virgin Radio et ses auditeurs ont décidé de faire la pair et viennent de dévoiler cette petite bombe électro folk qui promet d’enflammer les dancefloors de l’été. Si l’un vient faire fureur lors du plus grand festival de France Les Vieilles Charrues (Feder), l’autre (Julian Perretta) achèvera sa tournée estivale demain samedi 22 juillet au Festival de la Côte d’Opale à Boulogne-sur-Mer. Avec la sortie de ce nouveau single Private Dancer, tous deux devraient continuer à bien faire parler d’eux… On écoute !

Si ce tout nouveau featuring de Julian Perretta et Feder vous plait (et on comprend tout à fait pourquoi, on a une bonne nouvelle pour vous chers auditeurs, Private Dancer déjà en boucle chez nous sera en écoute TOUTE CETTE JOURNÉE du vendredi 21 juillet sur votre radio préférée, Virgin Radio ! Ne manquez pas LE rendez-vous musical incontournable de la fin de semaine, Virgin Friday, là pour vous faire découvrir vos prochains coups de coeur de la scène française et internationale. À vendredi prochain !