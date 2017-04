Virgin Friday : "Part Of The Game" de Point Point en écoute toute la journée

Comme tous les vendredi, Virgin Radio met à l’honneur un titre coup de coeur que votre radio préférée a envie de vous faire découvrir, place à Point Point aujourd’hui avec le morceau Part Of The Game ! Sorti en juillet 2016, le dernier EP Family Portrait du groupe parisien apportait quelque chose de très frais à la scène électronique française avec ses sonorités énergiques et addictives. Si la mélodie de Part Of The Game vous dit quelque chose, c’est normal, le titre n’est autre qu’une version vocale de A Piece Of Sun, première track de Family Portrait. Le titre nous donne toujours autant de danser en tenue légère au bord d’une plage, le résultat est très joyeux grâce aux lignes de synthés épiques et la nouvelle voix électrisante. Autant de raisons qui font que Part Of The Game est notre Virgin Friday de la semaine !

Si vous aimez ce morceau de Point Point, on a une bonne nouvelle pour vous, Part Of The Game sera en écoute toute la journée à l’antenne de Virgin Radio, histoire que vous en profitiez bien ! La semaine dernière, Ansel Elgort était le Virgin Friday du jour avec son tube Thief, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau rendez-vous #ÇaCestLeSonVirginRadio !