Virgin Friday : "OK" de Robin Schulz ft. James Blunt en écoute toute la journée sur Virgin Radio

Chaque semaine Virgin Radio vous partage son dernier coup de coeur musical à travers le Virgin Friday. Vendredi dernier, Arcade Fire avec le nouveau titre Everything Now était à l’honneur à l’occasion de son retour sur le devant de la scène, place aujourd’hui à Robin Schulz en featuring avec James Blunt sur la chanson OK cette semaine ! C’est une collaboration sur laquelle on n’aurait pas parié et pourtant, le résultat rend carrément bien. Robin Schulz, le roi des remixes qu’on connait notamment pour ceux de Waves et Prayer In C, habille élégamment la voix singulière de James Blunt avec ses beats électro ravageurs. A-t-on là un des tubes de l’été 2017 ? On écoute tout de suite OK !

Vous aimez ce morceau signé Robin Schulz et James Blunt ? On a une bonne nouvelle pour vous, OK sera en écoute TOUTE LA JOURNÉE sur Virgin Radio à l’occasion du Virgin Friday, votre rendez-vous pour dénicher de nouvelles pépites musicales. Poussez les meubles, et déchaînez vous sur ce hit à en devenir, vous pourrez dire que vous l’avez découvert sur Virgin Radio ! À la semaine prochaine pour un nouveau son pop, rock ou électro coup de coeur de votre radio préférée.