Virgin Friday : "Make it right" de FDVM, notre coup de coeur électro en écoute toute la journée

Chaque semaine, Virgin Radio s’engage à vous faire découvrir son dernier titre pop rock ou électro coup de coeur à travers le Virgin Friday ! Après Put Your Records On d’As Love ft. Mia Fray, place à Make It Right de FDVM. Présentations ! Depuis leurs débuts, les deux Français de FDVM ont joué dans les plus grands festivals du monde tels que Coachella, Burning Man, Mysteryland, Woogie Weekend, Outside Lands ou encore Opex Festival. Soutenu par Kinglande, Bakermat ou bien Lost Frequencies, le duo évolue dans un style deep house obnubilant, comme le montre leur dernier hit Make It Right et ses quelques 2 millions de streams dans le monde entier. Chez Virgin Radio on les soutient aussi, c’est pourquoi Make It Right est notre Virgin Friday de la semaine !

Si vous aimez le son envoûtant de Make It Right, vous allez être gâtés ! Le hit de FDVM sera en écoute TOUTE LA JOURNÉE à l’antenne de Virgin Radio à l’occasion du Virgin Friday, votre nouveau rendez-vous hebdo qui vous propose de découvrir notre dernière découverte musicale. Si vous aimez ce titre n’hésitez pas à le partager, on devrait encore entendre parler du FDVM dans les mois à venir… On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Virgin Friday !