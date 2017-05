Virgin Friday : How Many Times de Greg June, notre coup de coeur de la semaine

Chez Virgin Radio on aime découvrir de nouveaux talents musicaux et encore plus vous les partager. Votre radio préférée vous donne rendez-vous tous les vendredi pour découvrir son dernier coup de coeur, et après Make It Right de FDVM qui était notre Virgin Friday de la semaine dernière, place à How Many Times de Greg June aujourd’hui ! Vous avez découvert Greg June en 2015 avec son premier EP One et notamment le titre We Never Can Talk. Contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom, l’artiste est français originaire de Lorraine. Il nous avait séduits par son univers pop folk et ses morceaux aux refrains très accrocheurs, il revient aujourd’hui avec un style plus électro, qu’il nous révèle à travers son dernier single How Many Times sorti en avril dernier et qui est notre Virgin Friday de la semaine !

Si vous aimez le dernier titre de Greg June, ça tombe bien, How Many Times sera en écoute TOUTE LA JOURNÉE sur Virgin Radio afin de vous laisser le temps de bien vous imprégner de ses beats électro efficaces ! Pour le voir en live, direction le Cèdre à Chenôve le 29 mai prochain où il se produira aux côtés de BB Brunes, Ofenbach, Clare Maguire et Huko à l’occasion du Virgin Radio Live By Ibis. On se retrouve là bas et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau Virgin Friday 100% découverte pop, rock, électro !