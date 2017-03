Virgin Friday : Good Day de Yellow Claw ft. DJ Snake, le coup de coeur électro du moment

Chaque semaine, Virgin Radio vous fait découvrir de nouveaux sons pop, rock et électro du moment dans le Virgin Friday, le rendez-vous incontournable du vendredi. Après Hinode de Fakear la semaine dernière, c’est Good Day de Yellow Claw ft. DJ Snake et Elliphant qui est à l’honneur aujourd’hui. Présentations ! Yellow Claw est un collectif de DJ producteur électro originaire d’Amsterdam. On reconnaît le groupe néerlandais par son logo en forme de signe peace ouvert et renversé, et grâce notamment à ses collaborations avec Martin Garrix, DJ Snake ou encore Ayden. Yellow Claw réitère d’ailleurs la collab’ avec ce featuring Good Day avec DJ Snake et Elliphant, notre Virgin Friday de la semaine !

Tous les vendredis, on sélectionne pour vous un titre qui sera diffusé toute la journée à l’antenne de Virgin Radio. C’est la pause musicale idéale pour découvrir de nouveaux sons qui raviront votre playlist, et on parie que Good Day de Yellow Claw avec DJ Snake et Elliphant rythmera vos prochaines soirées avec son refrain efficace et entêtant. À la semaine prochaine pour d’autres découvertes pop, rock et électro !