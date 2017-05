Virgin Friday : "Come My Way" de Delv!s est notre coup de coeur pop soul de la semaine

Toutes les semaines Virgin Radio vous propose de découvrir son coup de coeur musical du moment avec le Virgin Friday, votre rendez-vous hebdo incontournable. Pop, rock ou électro, il y en a pour tous les goûts et place à Delv ! s aujourd’hui, Le Belge a longtemps travaillé dans l’ombre d’artistes et assuré notamment les premières parties de Selah Sue, Jamie Lidell et Aloe Bacc, Delv ! s a sorti son premier single, Come My Way à la fin de l’année 2016. Cette petite bombe pop soul est complètement addictives, avec sa batterie saturée et sa basse funky porté par la voix subjuguante du chanteur. Une très belle réussite pour un premier titre, qu’on met à l’honneur aujourd’hui dans le Virgin Friday de la semaine !

Bonne nouvelle, Come My Way sera à l’écoute TOUTE LA JOURNÉE à l’antenne de Virgin Radio, poussez les meubles et faites vous donc plaisir ! Si vous êtes également tomber sous le charme de Delv ! s sachez qu’il sera à l’affiche du festival Musilac 2017 le 16 juillet prochain, l’occasion parfaite pour découvrir cet artiste très prometteur en live dans un cadre unique entre lac et montagne. Bonne écoute à tous, et à la semaine prochaine pour un nouveau Virgin Friday !