 Camelphat & Elderbrook : Cola, votre son #VirginFriday

C'est vendredi, et pour fêter l'arrivée du week-end, comme chaque semaine, on vous propose de découvrir votre nouveau son #VirginFriday. Le vendredi à l'antenne de Virgin Radio, on fait place à la nouveauté ou à ces titres à côté desquels vous êtes peut être passés ! Le Virgin Friday c'est l'occasion de découvrir pendant toute une journée une chanson. Votre radio préférée met souvent à l'honneur les titres électro, à l'instar de Waterfall de Petit Biscuit, Virgin Friday de la semaine passée. Cette semaine ne déroge pas à la règle puisque c'est le titre Cola de CamelPhat et Elderbrook qu'on vous fait découvrir ce vendredi 13 octobre.

CamelPhat est un duo britannique, en activité depuis 2008 et révélé en 2014 lorsqu'il signe sur le label Spinnin' Records et qu'il dévoile la chanson The Act (1 millions de vues pour le clip sur YouTube). Derrière Elderbrook se cache le producteur londonien Alexander Kotz qui dévoilait début septembre son nouvel EP, Talking. On espère que leur Cola, qui cumule près de 4 millions de vues sur YouTube, vous donnera encore plus envie de découvrir leurs univers respectifs. En attendant on se régale à l'antenne de Virgin Radio avec ce #VirginFriday qui devrait faire fureur dans les clubs cet hiver.