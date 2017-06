Virgin Friday : Chameleon de Pnau, notre coup de cœur électro !

Chaque vendredi c'est la même chose, Virgin Radio vous propose son son #VirginFriday soit l'occasion de découvrir pendant toute une journée une chanson que vous ne connaissez probablement pas encore. La semaine dernière c'était Martin Solveig et son tout nouveau single, All Star feat Alma, qui était à l'honneur et aujourd'hui, c'est une nouvelle fois un titre électro qui est mis en lumière par votre radio préférée ! On est prêt à parier que vous n'avez encore jamais entendu Chameleon de Pnau et pourtant vous allez l'a-do-rer, et c'est à écouter toute la journée à l'antenne de Virgin Radio dès maintenant !

Chameleon c'est un titre gorgé de soleil et de bonne humeur, parfait pour danser sous la canicule. Une jolie pépite que l'on doit au duo australien Pnau. Cela faisait quatre ans que Nick Littlemore et Peter Mayes n'avaient pas sorti de chanson amis après une longue absence ils n'ont pas déçu leurs fans avec ! On vous laisse kiffer ce son toute la journée sur Virgin Radio, bonne écoute !