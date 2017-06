Virgin Friday : All Stars, le nouveau single de Martin Solveig en écoute toute la journée sur Virgin Radio

Chez Virgin Radio, on aime les découvertes musicales, et encore plus si c’est en exclusivité ! Hier soir jeudi 15 juin, vous avez pu découvrir avant tout le monde le nouveau single de Martin Solveig, un petite pépite électro comme on aime en featuring avec la chanteuse pop de Dye My Hair et Karma ALMA. Souvenez-vous, le DJ producteur français avait enflammé les dancefloors du monde entier dans les années 2000 avec ses tubes tels que Everybody, Rejection ou encore Hello. Pour fêter son grand retour, c’est une journée spéciale Martin Solveig qui lui est consacrée aujourd'hui, et All Stars est donc notre Virgin Friday du jour !

Si vous aimez le nouveau single de Martin Solveig All Stars en featuring avec ALMA, on a une bonne nouvelle pour vous. Le titre sera en écoute TOUTE LA JOURNÉE sur Virgin Radio, poussez donc les meubles et délectez-vous de son refrain entêtant ! Cerise sur le gâteau, Martin Solveig présentera le Top Virgin Radio ce soir entre 20h et 21h et ne manquera certainement pas de nous en dévoiler d’avantage sur ses projets à venir.