Virgin Focus : Billie Eilish, 5 choses que vous ne savez probablement pas sur le phénomène pop

Cette semaine, focus sur Billie Eilish. Véritable phénomène pop, la jeune artiste a battu un record (jusqu'ici détenu par Taylor Swift) pas plus tard que dimanche soir aux Grammy Awards : elle est l'artiste la plus jeune a avoir remporté la victoire du Meilleur Album. Et ce n'est pas tout ! L'interprète de bad guy est repartie avec 6 récompenses sur 7 : un score non négligeable. Alors pour célébrer cette victoire (et cette artiste), voici cinq choses à savoir la concernant.

#1. Elle a écrit sa première chanson à 11 ans

#2. Billie Eilish choisit de ne porter que des vêtements larges pour se protéger des éventuels remarques sur son corps (elle s'inspire de Tyler The Creator).

#3. Elle est la première artiste née dans les années 2000 à avoir été numéro un avec son album.

#4. Elle ne sourit pas sur les photo pour ne pas avoir l'air "faible" et "démunie de pouvoir".

#5. L'un de ses fans l'a dessinée pleurant des larmes noires. Billie Eilish a tellement aimé le concept qu'elle l'a proposé comme inspiration au réalisateur du clip de When The party's Over.

Billie EIlish a vécu une année chargée mais quelque chose nous dit que 2020 sera tout aussi radieuse? La bonne nouvelle pour les fans français, c'est qu'elle sera sur la scène du Lollapalooza Paris en juillet prochain.