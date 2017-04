Virgin Boyard : Nico du Bureau dans l'épreuve de la corniche

Dur, dur, dur pour Nico du Bureau ! Il va devoir tenter de gagner la cinquième clé du Virgin Boyard, à suivre en direct, en remportant l'épreuve la plus difficile de cette matinée qui se déroule à une trentaine de mètres du sol. L'épreuve de la Corniche, qui a failli être annulée à la dernière minute, l'attend... Oui, Il va devoir traverser les toits de Virgin Radio sur une corniche avec des palmes (vu le temps).

Eh ben il fallait le faire Nico!Bravo! On ne doutait pas de ta réussite ms qd même c'était chaud patate???????????????????????? #VirginBoyard @VirginTonicOff pic.twitter.com/Ub7LwLZO6Q — Team Virgin Tonic (@teamvirgintonic) April 28, 2017

Camille a finalement pitié de Nico et lui épargne les palmes. Il faut dire que c'est très impressionnant d'en haut ! Le défi ? Ne pas regarder en bas !! Finalement à la moitié du parcours, il manque de glisser de justesse. Mais il tient bon et garde en main la clé jusqu'à la fin de l'épreuve trop flippante. Bravo à lui, il gère ! Une clé en plus pour Virgin Boyard...