Virgin Boyard : Clément l'incruste dans la cellule du Spartiate pour la troisième épreuve !

Aïe, aïe, aïe, c'est vraiment pas la journée de Clément l'incruste qui a déjà sauté dans le vide pour Virgin Boyard ! Il va devoir se coltiner la seconde épreuve en un temps record... Son objectif ? Aller dans la cellule du Spartiate et affronter un catcheur afin d'obtenir la clé tant convoitée... On a oublié de préciser qu'il y a de la boue partout pour ne pas l'aider du tout !

Bon d'accord il s'est fait défoncer ???? mais quel courage !! @ClemLincruste vient de battre le spartiate ???? #VirginBoyard @virgintonicoff pic.twitter.com/IAWvaAE0tD — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) April 28, 2017

???? c'est énorme ! @ClemLincruste se bat avec le spartiate !! Suivez le FB Live #VirginBoyard pic.twitter.com/VBowcWPwjx — VirginRadio Officiel (@VirginRadiofr) April 28, 2017

Quand t'as pas vu un pote depuis longtemps :') #VirginBoyard pic.twitter.com/ysUakNmBbl — Naïs (@NaisBtd) April 28, 2017

Après un combat très compliqué et des techniques plus ou moins efficaces (non les chatouilles ça ne fonctionne pas), Clément réussit à décrocher la troisième clé malgré une chute très rapide... Bravo à lui qui déchire décidément tout en cette matinée !