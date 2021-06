Vikings : Valhalla, découvrez la vidéo du tournage de la nouvelle série !

La sixième saison de Vikings a débarqué il y a quelques temps sur Netflix ! Un réel bonheur pour les fans du programme qui suivent avec attention les aventures de ces guerriers d'un autre temps. Devenu au fil des années l'une des séries les plus appréciées de la plateforme de vidéo à la demande, Vikings aura désormais droit à son propre sequel, Vikings : Valhalla. Alors que le tournage de ce nouveau projet bat son plein, une première vidéo inédite vient d'être dévoilée sur les réseaux sociaux. On y découvre les énormes moyens mis en place par la production sur ce nouveau programme qui devrait se dérouler 100 ans après l'histoire de la série originale.

Dirigé par le même duo, à savoir le créateur Michael Hirst et le scénariste Jeb Stuart, Vikings : Valhalla "commencera au début du 11e siècle et racontera les aventures légendaires de certains des Vikings les plus célèbres qui aient jamais vécu - Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada et le roi normand Guillaume le Conquérant" comme le précise le site Première. Un programme à découvrir d'ici la fin de l'année sur Netflix. Pas de panique, on vous le rappellera.