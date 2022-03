Vieilles Charrues 2022 : Midnight Oil et Les Têtes Raides rejoignent la programmation !

En 2022, le festival des Vieilles Charrues célèbrera ses 30 ans d'existence ! Pour l'occasion, les organisateurs ne devraient pas nous décevoir puisque de nombreuses surprises sont attendues ! La première ? La présence de Stromae, qui fait son grand retour sur scène avec un nouvel album déjà écoulé à plus de 100 000 exemplaires. Le chanteur belge sera présent à l'événement breton le jeudi 14 juillet 2022 ! Un début de programmation à la mesure de l'événement puisque le festival retrouvera également sa forme traditionnelle : 4 jours de fête et de musique, 4 scènes, plus de 80 groupes, nos fidèles 7150 bénévoles… Un anniversaire à célébrer tous ensemble, plus que jamais !

Pour cet anniversaire exceptionnel, les équipes des Vieilles Charrues viennent d'ajouter deux noms à la programmation : Les Têtes Raides et Midnight Oil. Ils remplacent Queens of the Stone Age et Maxime Le Forestier dont les tournées ont été annulées.

Les Vieilles Charrues 2022