Vieilles Charrues 2020 : Toutes les places pour Céline Dion ont été vendues !

C'est tout simplement de la folie ! Alors que les places pour les concerts de Céline Dion à Paris La Défense Arena et au festival des Vieilles Charrues étaient mises en vente ce mercredi 9 octobre à 10h, tout semble déjà s'être vendu comme des petits pains. Oui oui, vous avez bien compris ! Ce sont des dizaines de milliers de places qui se sont vendus en quelques minutes seulement. Concernant le célèbre festival breton, même si on ne sait pas le nombre d'entrées mises en vente, il oscillerait entre 60 000 et 70 000. Vendu au prix de 59 euros, ce sont donc plusieurs millions qui viennent de tomber dans les poches des organisateurs. Une somme qui servira notamment à payer le cachet de Céline Dion, le plus important jamais donné à un artiste par les Vieilles Charrues. Alors, vous serez de la partie ?