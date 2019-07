Vieilles Charrues 2019 : The Chainsmokers, Jamel Debbouze... le programme de la première journée !

Et une année de plus ! Après le succès de 2018, Les Vieilles Charrues sont de retour avec une toute nouvelle programmation - et pas des moindres ! Tout au long du week-end, les meilleurs artistes français et internationaux vont se succéder sur les quatre scènes du festival. Place à la première vague, celle du jeudi !

Et on commence fort avec notamment Booba, Balthazar, Bror Gunnar Jansson ou encore Camelia Jordana. Les fans de rap ne seront pas en reste puisque Columbine ou encore Vald sont attendus sur scène. Aussi, sachez que les Charrues feront la part belle à l'humour avec Jamel Debbouze !

Aussi, que les fans d'électro se tiennent prêts ! On commencera en douceur avec The Chainsmokers : le duo US viendra nous jouer ses plus grands hits avant de laisser la place à Paul Kalkbrenner - véritable monument de l'électro made in Europe.

La programmation complète est à retrouver sur le site officiel des Vielles Charrues !