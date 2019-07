Vieilles Charrues 2019 : Clara Luciani, BDA, Iggy Pop… Le programme du jour 2 !

Le coup d’envoi des Vieilles Charrues a été donné hier jeudi 18 juillet à Carhaix avec les lives de The Chainsmokers, Nile Rodgers, Zazie, Camelia Jordana et bien sûr des festivaliers plus motivés que jamais. Les programmateurs ont frappé de nouveau très fort cette année, réunissant la crème des artistes qui font l’actualité du moment mais aussi des légendes de la musique qui offrent de belles exclusivités au festival breton. Pour ne rien manquer du jour 2 des Vieilles Charrues, on vous rappelle le programme de ce vendredi 18 juillet :

SCÈNE GWERNIG

15h00 : Kazut de Tyr

18h00 : Saodaj'

21h00 : Yonatan Gat & The Eastern Medecine Singers

SCÈNE GRALL

16h55 : DI#SE

18h20 : Suzane

20h00 : Razorlight

22h00 : Caballero & JeanJass

23h45 : Étienne de Crécy Space Echo Live

01h30 : Kompromat

SCÈNE KEROUAC

15h30 : Clara Luciani

18h15 : Aya Nakamura

20h55 : Tears For Fears

00h05 : Moha La Squale