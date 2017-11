Vieilles Charrues 2018 : Depeche Mode est le premier nom à rejoindre la programmation !

L'édition 2018 s'annonce d'ores et déjà immanquable ! Comme promis un peu plus tôt sur ses réseaux sociaux, le festival des Vieilles Charrues a livré le premier nom de sa programmation 2018. Alors que la billetterie n'est pas encore pour la prochaine édition du plus grand festival en France, l'équipe du festival des Vieilles Charrues vient de confirmer que Depeche Mode sera à l'affiche de son édition 2018. Une excellente nouvelle pour tous les fans du groupe mythique qui, rappelons-le, a participé à la popularité des genres new-wave, synth-pop et electronic rock dans les années 80. Le rendez-vous est donc pris pour le jeudi 19 juillet 2018 aux Vieilles Charrues afin de voir Depeche Mode sur scène !

Depeche Mode, premier nom du festival des Vieilles Charrues 2018

Difficile de faire mieux que Depeche Mode pour motiver les troupes à prendre leur billet d'entrée au festival des Vieilles Charrues ! Comme chaque année, des milliers de festivalier sont attendus en Bretagne (à Carhaix-Plouguer plus précisément) et bien sûr Virgin Radio prendra part aux festivités ! Pour l'occasion, Depeche Mode devrait reprendre les plus grands tubes de sa carrière ("Enjoy the Silence", "Personal Jesus", "Just Can't Get Enough"...) ainsi que les titres plus récents qu'on retrouve sur le dernier album du trio : Spirit, sorti en mars 2017. Rendez-vous au festival des Vieilles Charrues les 19, 20, 21 et 22 juillet 2018 !