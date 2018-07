Vieilles Charrues 2018 : Gorillaz, Kygo... 5 artistes à voir absolument en live 

La saison des festivals bat son plein et ce week-end, des milliers de festivaliers se retrouveront aux Vieilles Charrues pour quatre jours de live inoubliables dans une ambiance incroyable. A l'affiche de cette édition 2018, Depeche Mode, Gorillaz, Massive Attack, Angele, Kygo ou encore Coeur de Pirate. Et si jamais vous avez du mal à faire votre choix, on a sélectionné cinq artistes qu'il ne faut absolument pas laisser passer. Vraiment, sous aucun prétexte.

The Now Now est dans les bacs depuis quelques semaines déjà et il est temps pour Damon Albarn et sa bande de Gorillaz de partir défendre l'opus si bien accueilli. Avant de se produire au Lollapalooza ce week-end, Gorillaz passera donc par les Vieilles Charrues avec, tenez-vous bien, une setlist qui s'annonce parfaitement équilibrée entre nouveaux et anciens morceaux.

On ne présente plus Kygo, petit prodige de l'électro. Le Jeune artiste cumule les collaboration (dernièrement, c'est avec Imagine Dragons qu'il a travaillé) et coup de chance, il passera par la France ce week end. Si vous avez toujours voulu entendre Remind Me To Forget en live, c'est le moment !

Déjà présents aux Solidays, Therapie Taxi est de (presque) tous les festivals français cette. La formation (dont le premier album Hit Sale cartonne) sera aux Vielles Charrues le 20 juillet prochain afin de faire découvrir quelques pépites en live (comme J'en ai Marre). De la bière, de la poésie 2.0 et du rock, que demander de plus ?

La musique planante et hypnotique de Massive Attack viendra adoucir les festivaliers les plus déchaînés. La formation britannique sera aussi de la partie et avec la chance, ils n'annuleront pas leur concert à cause du bruit de la scène d'à côté - comme ce fut le cas il y a quelques jours.

De retour sur la scène musicale avec un nouvel album, Jain s'offre quelques festivals cette année. Et parmis eux, il y a les Charrues. La jeune femme y présentera notamment Alright (le single porteur de Souldier) mais aussi, Star, son dernier morceau. Si vous n'avez jamais vu l'énergique Jain sur scène, courrez-y. Vous ne le regretterez pas !

Les Vieilles Charrues démarrent le 19 juillet à Carhaix et on a qu'une chose à vous dire : tenez-vous prêts !