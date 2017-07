Vieilles Charrues 2017 : Pourquoi l'ambiance du festival breton est unique

Le très belle édition 2017 des Vieilles Charrues sous le thème du flower power s’est achevée dimanche 18 juillet après quatre intenses jours de festivités à Carhaix. Le temps de ce week end prolongé on a assisté au concert XXL de Manu Chao pour le premier jour, au live tout en puissance de Phoenix lors du jour 2, au concert de l’allégresse d’Arcade Fire le samedi soir ou encore de la clôture monumentale signée DJ Snake. Il n’y a rien à dire, les concerts des Vieilles Charrues 2017 nous ont fait vibrer ! Mais ce n’est pas tout, le festival a aussi la particularité d’avoir une ambiance unique, très conviviale, festive, et peut-être le meilleur public de France. Vous avez du mal à nous croire ? On vous le prouve en dix points !

Photo prise par Denoual Coatleven

Nouveauté à Carhaix : la galette saucisse. vieilles Charrues, je vous aime. #vieillescharrues #charrues16 #charrues2016 #benevolesbaravinsscene4 #sun #galettesaucisse Une publication partagée par Fabrice Collet (@fabricecollet) le 16 Juil. 2016 à 7h56 PDT