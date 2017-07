Vieilles Charrues 2017 : Phoenix, un live tout en puissance pour le jour 2 (report)

Les journées aux Vieilles Charrues 2017 passent et ne se ressemblent pas. Après un jour 1 rythmé notamment par la grande fête haute en couleurs de -M-, Manu Chao qui a délivré un live sans faute pendant 2h30 et Justice qui a fait danser les festivaliers jusqu’au bout de la nuit, le vendredi 14 juillet n’a pas non plus été de tout repos ! Au programme on retrouvait entre autres les Versaillais de Phoenix, enfin de retour cette année avec leur nouvel album Ti Amo, vous savez ces gars qui ont fait venir Daft Punk en guest surprise lors d’un live au Madison Square Garden il y a quelques années… Le duo casqué n’était pas là hier soir malheureusement, mais cela n’a pas empêché Phoenix de nous délivré un live tout en puissance. Que vous ayez été de la partie ou non, revivez le concert à travers le report de VirginRadio.fr !

Phoenix Ti Amo ❤️ #vieillescharrues2017 #jour2 #live #glenmor Une publication partagée par Hélène Ccw (@heleneccw) le 14 Juil. 2017 à 18h36 PDT

À 22h35 pétantes, Thomas, Laurent, Christian et Deck débarquent en même temps et ouvrent le bal avec Ti Amo, titre éponyme du dernier album. Derrière eux se dresse un immense miroir qui reflète des jeux de lumières au sol, simple mais très ingénieux, on a le droit à des effets visuels plutôt sympathiques tout au long du show. Lors de notre interview avec Phoenix il y a quelques mois, Christian nous avait expliqué qu’ils s’étaient inspirés d’un spectacle des années 30 des Folies Bergères. Ti Amo prône l’amour et le romantisme, et hier soir sur la plaine de Kerampuilh il y en avait de l’amour. On sentait que le public attendait particulièrement Phoenix et se sentait comme privilégiés de voir le groupe superstar aux States sur scène.

Bien que ce soit un concert du Ti Amo Tour, les gars ont fait le choix d’une setlist plutôt équilibrée entre tous leurs albums. Finalement on ne retrouvera « que » Ti Amo, J-Boy, Role Model, et Fior Di Latte en live hier soir. Petite déception néanmoins pour nous de ne pas voir eu droit à Tutti Frutti et Lovelife, il faut l’avouer. Après le prodigieux Girlfriend, le show prend une tournure électro avec les prestations de Love Like A Sunset Part I et Love Like A Sunset Part II, les quatre Phoenix se montrent plus surpuissant que jamais sur ces deux morceaux entièrement instrumentaux. Avant If I Ever Feel Better, Thomas Mars nous demande si on a envie de danser et ce sont alors 65 000 personnes qui répondent « oui » avant d'entamer cet hymne à l'unisson.

Phoenix sur la Grande Scène des Vieilles Charrues 2017

Jeu de scène il y a, même si Phoenix garde tout de même une espèce de pudeur vis-à-vis de son public. Le groupe n’a pas besoin d’en faire des tonnes pour captiver l’audience, il lui suffira seulement de jouer ses titres les plus emblématiques pour emporter la foule. Mais il est vrai qu’on n’a pas peu apprécié le passage de Thomas Mars dans la fosse, enveloppé du drapeau breton tout en lançant des « Vive la Bretagne » de circonstance dans son micro. Les Charrues ne savaient plus où donner de la tête ! À très vite Phoenix, les Bretons vous aiment et vous l’ont bien prouvé hier soir ! Retrouvez le programme complet du samedi 15 juillet des Vieilles Charrues 2017 avec Vianney, Arcade Fire ou encore Mome.