Vieilles Charrues 2017 : Phoenix, Kungs, Die Antwoord... Tous les concerts du vendredi 14 juillet

Quelle ouverture ! La première journée des Vieilles Charrues 2017 a été particulièrement intense, on se souviendra encore longtemps du live électrisant de Justice sur la scène Glenmor ou encore du retour magistral de Manu Chao à Carhaix qui a agité la foule comme jamais. Mais attention il va encore falloir s’accrocher, le plus grand festival de France est loin d’être fini et il reste encore pas moins de trois jours de festivités ! Pour ce vendredi 14 juillet, le meilleur de la pop, du rock et de l’électro sera encore une fois représenté, on vous propose de retrouver la liste de tous les concerts du jour par scène. Phoenix, Kungs ou encore Die Antwoord feront notamment danser les foules, rien que ça !

SCÈNE GWERNIG

15h10 - 16h10 : Erik Marchand et Bojan Z

18h00 - 19h15 : La Machine

20h50 - 21h50 : Kreiz Breizh Akademi #6

23h15 - 00h30 : Pixvae

SCÈNE KEROUAC

15h30 - 16h30 : The Celtic Social Club

18h05 - 19h15 : Faada Freddy

21h10 - 22h20 : MHD

00h10 - 01h25 : Kungs

SCÈNE GLENMOR

16h45 - 17h55 : Dropkick Murphys

19h30 - 21h00 : Renaud

22h35 - 23h55 : Phoenix

01h45 - 03h00 : Die Antwoord

Toutes les infos du festival sont à retrouver sur le site officiel des Vieilles Charrues 2017 !