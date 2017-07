Vieilles Charrues 2017 : Naive New Beaters fait souffler un vent de folie sur Kerampuilh (live report)

Les Vieilles Charrues 2017 continuent et nous laisseront décidément aucun moment de répit ! Le festival en plein coeur de la Bretagne propose depuis le jeudi 13 juillet des concerts aussi prestigieux qu’intenses. Parmi les lives les plus marquants on peut citer la grande fête Lamomali de -M-, le show magistral de Justice ou encore la puissante prestation de Phoenix. Hier samedi 15 juillet, c’était au tour de Naive New Beaters de marquer les esprits, le groupe parisien a fait souffler un vent de folie sur la plaine de Kerampuilh. Fidèles à leur réputation, ils nous ont proposé un live de « pop chaloupée » complètement déjanté qu’on vous fait revivre à travers le report de VirginRadio.fr !

Si une chose est sûre, David Boring et sa bande n'ont rien de boring. Le charismatique (et fou) chanteur du groupe parle comme Homer Simpson et rend la foule hilare dès qu’il prononce un mot. NNB aime son public et ne cesse de jouer avec lui. Il lui apprendra à danser la chaloupe (pas aussi compliquée qu’elle en a l’air, croyez-nous), lui fera faire des coeurs patates et fera marcher les filles sur la foule ("habituellement on vous demande de porter les filles sur votre dos, mais ici vous marchez sur la foule, on sait pas comment vous faites.") On se réjouira de danser sur les anciens tubes du groupe, Live Good, Jersey ou encore Shit Happens mais aussi et surtout sur le hit Heal Tomorrow (sans Izia malheureusement) et le dernier single Words Hurt où les Naive New Beaters étaient accompagnés de la chorale de Carhaix. De vrais bêtes de scène qu’on retrouve toujours avec plaisir en live !