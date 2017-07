Vieilles Charrues 2017 : Møme retourne la scène Grall (report)

C’est la dernière ligne droite des Vieilles Charrues 2017, il ne reste plus qu’une seule journée de concerts (et pas des moindres) mais revenons tout d’abord sur les moments marquant du jour 3. Vianney a d’abord ouvert les festivités avec un concert généreux et solaire à son image, Naive New Beaters a fait souffler un vent de folie sur la plaine tandis qu’Arcade Fire a enchanté Carhaix avec un concert d’allégresse à l’état pur. Un autre temps fort de cette troisième journée était incontestablement signé Mome, le jeune producteur parisien et ses sons composés lors d’un road trip en Australie. Mome nous a fait voyager à l’autre bout du monde hier, repartez avec nous à travers notre report !

Générosité est le maitre mot du live de Mome, l’artiste a l’air de prendre son pied sur scène et le partage avec son public qui le lui rend bien. On ne pensait vraiment pas voir pogoter au concert de Mome pour tout vous dire ! En interview pour Virgin Radio, le producteur de 27 ans nous avait confié quelques heures avant son show vouloir un set "qui tape" et "plus énergique que l'album", c'était mission accomplie hier soir, Mome a complètement retourné la scène Grall pour ce troisième jour des Vieilles Charrues ! Bonus : on a appris qu'une collab' avec Mr J. Medeiros d'AllttA se préparait et qu'elle nous sera dévoilée à la fin de l'été.