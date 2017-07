Vieilles Charrues 2017 : Manu Chao offre un concert XXL pour la première journée (photos)

L’édition 2017 des Vieilles Charrues a débuté hier jeudi 13 juillet et a offert son lot de concerts mémorables à Carhaix. Quel plaisir de retrouver la plaine de Kerampuilh et ses joyeux festivaliers ! Parmi les artistes annoncés, il y en avait particulièrement attendu, Mr Manu Chao qui revenait dans la région après plusieurs années d’absence. Il y avait foule hier soir devant Glenmor pour aller applaudir l’artiste franco-espagnol et son groupe La Ventura réputés pour leur live particulièrement énergique. Ont-ils à la hauteur des attentes hier pour la première soirée des Vieilles Charrues 2017 ? Vous vous doutez bien que oui, Manu Chao La Ventura nous a offert un concert XXL ! Découvrez notre live report en images.

(Photos HD à venir très prochainement, patience !)

Manu Chao La Ventura n’était pas LA tête d’affiche de la soirée pour rien, le groupe a joué pendant 2h30. Oui, deux heures et demi sans jamais s’arrêter avec une énergie grandiose. On ne peut qu’être impressionné devant tant de puissance scénique et tant de générosité avec son public. Jamais on ne s’ennuiera, tout au long du concert on dansera. Manu Chao montrera tout son amour pour l’audience bretonne présente hier soir, et Carhaix le lui rend bien, la foule a rarement été aussi déchaînée aux Vieilles Charrues (et pourtant, on en a vu des publics déchaînés à ce festival !) La (longue) setlist alternera entre morceaux emblématiques de ses quatre albums et les tubes de la Mano Negra bien entendu, Mala Vida en live c’était quand même un sacré moment ! Retrouvez le programme complet du jour 2 des Vieilles Charrues 2017 avec Phoenix, Kungs ou encore Die Antwoord.