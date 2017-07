Vieilles Charrues 2017 : Macklemore & Ryan Lewis, le meilleur concert de cette édition ? (live report)

Et oui, hier c’était déjà la dernière journée des Vieilles Charrues 2017. Durant les quatre jours de ce week end prolongé on a vécu aux rythmes de concerts survoltés, des joyeux festivaliers et d’une ambiance bretonne inimitable. Comme d’habitude, le plus grand festival de France a proposé une programmation concoctée aux petits oignons, il y en avait pour tous les goûts et toutes les générations. Les Charrues est sûrement un des seuls festivals en France à faire se mêler Renaud et DJ Snake sur une même affiche ! Beaucoup artistes internationaux étaient également à l’honneur, et parmi eux on retrouvait notamment Macklemore & Ryan Lewis, le duo hip-hop qui s’est notamment fait connaître avec les tubes Thrift Shop et Can’t Hold Us. Une chose est sûre, les deux artistes ont déchaîné tout Carhaix ! Découvrez notre report.

On va être honnête avec vous, on ne pensait pas passer un aussi bon moment avec Macklemore & Ryan Lewis. D’habitude plus orienté pop, rock et électro, on ne savait pas trop à quoi s’attendre pour ce show mais de très bons échos sur leurs précédentes prestations ont réussi à nous convaincre d’aller y faire un tour, et on est loin d’avoir été déçu. Le concert de Macklemore & Ryan Lewis était tout simplement un des meilleurs du festival, voir le meilleur. Le groupe arrive à propose un show impressionnant purement à l’américaine avec gros effets et danseuses sur scène, tout en créant une réelle proximité avec son audience. Macklemore communiquera tout au long avec le public, pour lui dire qu’il a été le meilleur jusqu’à présent de cette année (et on le croit vu la folie que c’était dans la fosse) ou bien pour faire passer des messages politiques notamment avec la chanson FDT (Fuck Donald Trump). L’hystérie provoquée au sein de la foule lors de leur prestation de Can’t Hold Us restera certainement dans les annales de toute l’histoire des Vieilles Charrues, au moins !