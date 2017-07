Vieilles Charrues 2017 : M, Manu Chao, Justice... Le programme du jour 1

Le top départ pour Les Vieilles Charrues 2017 sera donné tout à l’heure à Carhaix, les festivaliers s’apprêtent à vivre quatre jours de festivités intenses, quatre jours de concerts, de joie et de convivialité dans une ambiance bretonne tout simplement inimitable. Pour cette nouvelle édition, les programmateurs ont mis le paquet pour vous proposer encore une fois une affiche des plus prestigieuses composée des plus grands artistes français et internationaux du moment mais aussi de groupes qui feront l’actualité de demain. Pour vous mettre dans le bain, on vous invite à découvrir la programmation complète du jour 1 des Vieilles Charrues 2017 composée notamment de M, Manu Chao, Feder ou encore Justice. Oui, gros lives en perspective !

SCÈNE GRALL

16h30 - 17h30 : Iseo & Dodosound

18h10 - 19h20 : Rocky

20h00 - 21h00 : AllttA (20Syl & Mr J. Medeiros)

21h50 - 22h55 : Feder

23h35 - 00h15 : Otzeki

01h00 - 02h00 : The Inspector Cluzo

SCÈNE KEROUAC

17h00 - 18h00 : Talisco

19h40 - 21h00 : Lamomali de -M-

23h45 - 00h55 : PNL

SCÈNE GWERNIG

19h00 - 19h45 : Shame

20h30 - 21h30 : Totorro

22h15 - 23h15 : Meute

Pour toutes les infos, rendez-vous sur le site officiel des Vieilles Charrues 2017 !