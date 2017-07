Vieilles Charrues 2017 : -M- fait danser Carhaix avec Lamomali (live report)

Le top départ a été lancé hier à Carhaix, la 26e édition des Vieilles Charrues 2017 a débuté hier sur les chapeaux de roues ! Il faut dire que le live prestigieux de Justice n’a pas manqué de nous retourner, tandis que Manu Chao a délivré une prestation furieuse sur la scène de Glenmor. Dans un autre genre de world music, on s’est également déchainé sur le concert de -M- aka Matthieu Chedid qui nous présentait son tout dernier projet Lamomali aux couleurs du Mali. Le chanteur français était entouré de nombreux invités hier soir, Toumani et Sidiki Diabaté ont répondu présent, tandis que Fatoumata était de la partie aussi, bref, il y avait du beau monde sur scène rendant les festivités plus folles que jamais. Car oui, on n’a pas assisté à un concert hier, mais bien à une grande fête à laquelle tout le monde était convié. Tout de suite, notre report !

Après s’être incrusté au concert de Deluxe pas moins de deux fois quelques heures avant son show, -M- arrive tout d’abord seul sur scène pour entamer son emblématique titre Mama Sam. L’ambiance est conviviale, chaleureuse, et on sait d’avance qu’on va bien s’amuser durant 1h20 ! L’artiste est rejoint au fur et à mesure par les musiciens desquels il s’est entouré pour Lamomali. Comme dit plus haut, on avait plus l’impression d’assister à une grande fête, celle d'une soirée mouvementée à Bamako et qui nous fait danser comme jamais. On constate un grand esprit de cohésion, ce n’est pas un concert de -M- mais bien du collectif. Le chanteur ne se met pas en avant, à certain moment il n’apparaît même pas sur scène, comme pour cet interlude à la lyre africaine (nous semble-t-il) d’une grande beauté.

L’objectif était de ramener le maquis aux Vieilles Charrues, c’est mission accomplie, la grande scène du festival s’imprègne totalement des couleurs du Mali tout le show. On note que le groupe osera tout de même une reprise de Fruit de la Passion particulièrement efficace ! -M- ne jouera que très peu de ses albums solo, mais ne pouvait bien entendu pas laisser son public sans un live de Machistator rendant les festivaliers complètement survoltés. Après de longs aurevoirs de circonstance, M quitte la scène et confirme bien qu’il est un des meilleurs artistes live français, toujours impressionnant, toujours proche de son public. Rendez-vous dès 15h aujourd’hui à Carhaix pour le jour 2 des Vieilles Charrues 2017 dont le programme complet est à retrouver sur VirginRadio.fr !